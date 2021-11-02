Ташкент, , 18:37 — REGNUM Министр иностранный дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил журналистам, что у страны пока нет окончательного решения — реализовывать проект строительства АЭС или нет.

Напомним, что в 2017 году Узбекистан подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве двух реакторов ВВЭР-1200 с водой под давлением, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. В 2019 году Узбекистан начал процесс выбора площадки для своей первой атомной электростанции (АЭС).

«Прежде всего, мы исходим из того, что это чисто экономический проект, здесь никаких политических предубеждений, политических предпочтений не может быть, это чисто экономический характер, а экономическая целесообразность проекта должна быть доказана», — отметил Камилов.

По словам министра, экономическое обоснование проекта «особенно актуально на фоне динамичного развития в Узбекистане альтернативных источников энергии».

«Наша страна, например, имеет пакет предложений, причем прямых инвестиций, по развитию солнечной энергетики, гидроэнергетики, ветряной и других», — подчеркнул глава узбекской дипломатии.

Он добавил, что «не забываем и вопросы безопасности в соответствии с нормами МАГАТЭ».

Камилов указал, что помимо экономических и прочих обоснований проекта, есть еще «отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств, имеющих общие границы с нашей страной».

«Таким образом, мы будем продолжать изучать эти вопросы. Работа конечно идет. Но все будет зависеть от ответов на поставленные выше вопросы. Исходя из этого будет приниматься окончательное решение: реализовать проект или нет», — сказал Камилов.