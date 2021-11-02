Бишкек, , 18:37 — REGNUM На неотложные мероприятия по сдерживанию климатических изменений Киргизии потребуется $7 млрд (497,6 млрд рублей). Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Садыр Жапаров

«В этой связи призываю к предметному диалогу с нами все заинтересованные стороны, прежде всего, международные многосторонние банки, климатические фонды и корпорации», — подчеркнул он.

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По словам главы государства, Киргизия ставит цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 44%, а к 2050 году — постараться достичь углеродной нейтральности.

«В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых парниковых выбросов мала, порядка 0,03%, а природа наших выбросов не промышленная и связана с жизнедеятельностью людей», — резюмировал Жапаров.

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