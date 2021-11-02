Кострома, 2 ноября 2021, 19:49 — REGNUM Мэрия Костромы расторгла контракты с подрядчиком, занимавшимся исполнением двух муниципальных контактов в рамках национального проекта «Экология». Об этом на совещании в администрации региона сообщил глава областного центра Алексей Смирнов.

Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны быть быть установлены очистные сооружения
Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны быть быть установлены очистные сооружения
© Наталья Диева

Конкурсы на ремонт ливневой канализации и строительство двух комплексов очистных сооружений выиграло закрытое акционерное общество из Костромы «Волгарь-1». Мероприятия включены в федеральный проект по оздоровлению Волги и должны были завершиться до конца 2021 года. Итоговая цена контрактов превысила 166 млн рублей. Средства на их исполнение выделил федеральный бюджет.

По словам Смирнова, подрядчик не справился с объёмами работ из-за отсутствия необходимой техники, специалистов и строительных материалов. Поэтому администрация приняла решение расторгнуть соглашение, взыскать с предпринимателя неустойку и объявить новые конкурсы на строительство и реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства до 10 ноября 2021 года.

Напомним, проект по оздоровлению Волги в Костромской области включает в себя несколько мероприятий. В частности, до августа 2022 года в Волгореченске введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, благодаря чему сброс сточных вод в реку снизится на 2 млн кубических метров в год. Работы на объекте выполнены на 95%.

В Костроме планируют реконструировать Коркинские очистные сооружения. Они принимают около 80% всех стоков водоотведения города и находится в плохом состоянии. Проект реконструкции объекта проходит согласование, получить заключения по нему город надеется до 1 декабря текущего года. Привести сооружения в порядок должны в 2023 году.

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