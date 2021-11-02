Кострома, , 19:49 — REGNUM Мэрия Костромы расторгла контракты с подрядчиком, занимавшимся исполнением двух муниципальных контактов в рамках национального проекта «Экология». Об этом на совещании в администрации региона сообщил глава областного центра Алексей Смирнов.

Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны быть быть установлены очистные сооружения © Наталья Диева

Конкурсы на ремонт ливневой канализации и строительство двух комплексов очистных сооружений выиграло закрытое акционерное общество из Костромы «Волгарь-1». Мероприятия включены в федеральный проект по оздоровлению Волги и должны были завершиться до конца 2021 года. Итоговая цена контрактов превысила 166 млн рублей. Средства на их исполнение выделил федеральный бюджет.

По словам Смирнова, подрядчик не справился с объёмами работ из-за отсутствия необходимой техники, специалистов и строительных материалов. Поэтому администрация приняла решение расторгнуть соглашение, взыскать с предпринимателя неустойку и объявить новые конкурсы на строительство и реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства до 10 ноября 2021 года.

Напомним, проект по оздоровлению Волги в Костромской области включает в себя несколько мероприятий. В частности, до августа 2022 года в Волгореченске введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, благодаря чему сброс сточных вод в реку снизится на 2 млн кубических метров в год. Работы на объекте выполнены на 95%.

В Костроме планируют реконструировать Коркинские очистные сооружения. Они принимают около 80% всех стоков водоотведения города и находится в плохом состоянии. Проект реконструкции объекта проходит согласование, получить заключения по нему город надеется до 1 декабря текущего года. Привести сооружения в порядок должны в 2023 году.

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