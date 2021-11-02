Курск, , 18:34 — REGNUM В Курской области в сентябре COVID-19 стал основной причиной смерти 461 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Еще у восьми умерших коронавирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, — 34 человека.

По данным Росстата, всего в сентябре 2021 года коронавирус стал главной причиной смерти 34 тыс. 403 человек в России.