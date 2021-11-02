Саранск, 2 ноября 2021, 18:32 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 ноября прививку от коронавируса сделали 414 209 человек. Об этом сообщает ЦУР (Центр управления регионом) со ссылкой на данные республиканского минздрава.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Yanao.ru

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В числе привитых впервые 303 480 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив процесс вакцинации.

Ревакцинацию от коронавируса прошли 34 782 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 30 октября до 7 ноября в Мордовии не работают учреждения общественного питания, исключая заказы навынос и доставку. В торговые центры площадью более 400 кв. метров запрещен доступ граждан без QR-кодов вакцинированного или переболевшего. Граждане с медицинским отводом могут попасть в ТЦ при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, справки о медицинском отводе от вакцинации. Граждане старше 60 лет переводятся на самоизоляцию, не вакцинированные жители республики с хроническими заболеваниями также переводятся на самоизоляцию.