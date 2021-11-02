Махачкала, 2 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Виновные в сбросе медицинских отходов в реку Аварское Койсу в Дагестане будут найдены в кратчайшие сроки. Глава правительства Абдулпатах Амирханов созвал совещание с представителями ряда ведомств и поручил установить ответственных за инцидент. На поиск виновных он дал неделю, сообщили 2 ноября в пресс-службе правительства.

Vk.com/spb_today Шприцы (цитата группы «ДТП и ЧП")

«Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главврачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом», — заявил премьер-министр.

Напомним, в реке Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района 1 ноября были обнаружены десять мешков с медицинскими отходами. Откуда был завезен мусор, в том числе использованные шприцы, пока не установлено. Властями района организована проверка. Устанавливают виновных также сотрудники правоохранительных органов, проверку проводит и прокуратура Дагестана.