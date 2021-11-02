Москва, , 18:31 — REGNUM Более 150 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 2 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Перрон аэропорта «Внуково» Павел Латышов © ИА Красная Весна

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» отменено семь рейсов и 60 рейсов задерживается, во «Внуково» отменено девять рейсов и 48 рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено девять рейсов и 18 рейсов задерживается.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России сообщил, что сильный туман в Московском регионе продержится до конца суток 2 ноября, видимость при этом будет составлять порядка 200−700 метров.