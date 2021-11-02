Таллин, , 18:29 — REGNUM Министр культуры Эстонии Аннели Отт объявила о своей отставке. Об этом сообщила пресс-служба Центристской партии, членом которой Отт является.

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«Это, безусловно, было очень трудным решением. Но это очень продуманное решение. Я не могу оставаться министром культуры, я ухожу в отставку», — заявила Отт.

В качестве причины своего ухода она назвала разногласия с правительством по поводу вводимых ограничений в связи с эпидемией коронавируса и отсутствия достаточных компенсаций их воздействия на культурную сферу.

«Моя позиция как министра культуры в том, как следует финансово поддерживать сектор культуры при вводе ограничений, не совпадает с решениями правительства», — отметила Отт.

Вину за такой подход правительства центристка возложила на возглавляющую кабинет министров Реформистскую партию.

Известно, что Аннели Отт была единственным членом правительства Эстонии, которая до сих пор не была вакцинирована от коронавируса. Из-за все более строгих ограничений она не могла посещать многие важные общественные мероприятия.

По словам Отт, она никогда не была противником вакцинации. После ухода с должности она может вернуться в национальный парламент Рийгикогу.