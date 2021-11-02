Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Фонд Bezos Earth Fund, принадлежащий основателю компании Amazon Джеффу Безосу, выделит $2 млрд на восстановление природных ландшафтов и преобразование продовольственных систем, сообщает 2 ноября BBC.

Джефф Безос Daniel Oberhaus

Между тем фонд Безоса планирует потратить $10 млрд на борьбу с изменением климата.

Данное заявление бизнесмен сделал во время конференции по климату COP26 в Глазго.

Ранее предпринимателей, включая Безоса, раскритиковали за то, что они тратят деньги на полеты в космос вместо того, чтобы решать проблемы на Земле. Amazon также подвергалась критике со стороны своих работников за экологические практики.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования «зеленого» энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и солнца, а также прекратить производство всех новых видов ископаемого топлива.