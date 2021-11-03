Мурманск, 3 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Три произведения о Заполярье изданы в Мурманской области в 2021 году в рамках целевой государственной программы «Культура». Об этом ИА REGNUM заявил и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманск

В Мурманской области также действует традиционная Литературная премия губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого для молодых писателей, а также впервые в 2021—2022 годах — Всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Семеновича Маслова.

Тимур Давлетшин отметил, что финансирование социокультурных проектов, в том числе по изданию и переизданию книг, возможно в рамках конкурсов на предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской области, на поддержку проектов современного искусства, на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия, а также на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.