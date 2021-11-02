Таллин, 2 ноября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Эстонии продолжается последовательное давление на независимые СМИ, заблокирован счет портала Sputnik Meedia. Об этом сообщила шеф-редактор издания Елена Черышева на своей странице в социальной сети Facebook.

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По ее словам, это происходит уже второй раз за последние девять месяцев.

«Обвиняют нас, а, следовательно, и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в отмывании денег и поддержке терроризма», — отметила Черышева.

Комментируя надуманность подобных обвинений, она добавила: «Уже совершенно и окончательно понятно даже самым упертым, что инициатива исходит от спецслужб. В этом полицейском государстве душат свободу слова, откровенно преследуют за иную точку зрения, подчищают, так сказать, медийную площадку».

Делается это, по ее мнению, чтобы жители Эстонии думали только так, как этого хотят «заокеанские партнеры» и «британские друзья».

«В прекрасной Эстонии давно нет и не будет при такой власти свободы слова и демократии», — убеждена шеф-редактор.

Все происходящее она считает повторением истории 2019 года с инфопорталом Sputnik Эстония, который Елена Черышева также возглавляла. Под давлением со стороны спецслужб издание было вынуждено прекратить свою деятельность. В противном случае почти 30 работникам редакции грозило тюремное наказание.

В 2021 году новая редакция Sputnik Meedia начала работу — ее деятельность финансирует российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.