София, , 18:26 — REGNUM Министр здравоохранения служебного правительства Болгарии Стойчо Кацаров официально обратился ко всем гражданам страны с призывом «проявить гражданское сознание и вакцинироваться от пандемии COVID-19». Об этом 2 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Коронавирус

«Сегодня в нашей стране зарегистрировано рекордное число зараженных коронавирусом и умерших от него людей, — констатировал, в частности, он. — Мы можем и должны преодолеть кризис. Носите эти проклятые маски, не выходите из дома без крайней необходимости. И, наконец, нужно срочно привиться. Система здравоохранения не может справиться с болезнью без участия всех нас, давайте поможем друг другу!».

По словам Кацарова, в том случае, если в ближайшие несколько недель будет вакцинировано до 70% населения Болгарии, страна «избежит гуманитарной катастрофы».

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жесткие карантинные ограничения. Запрещен доступ в театры, рестораны и другие общественные места гражданам, не имеющим «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации или наличии соответствующих антител). Нововведение вызвало волну протестов по всей стране.

По состоянию на 2 ноября в Болгарии коронавирусом COVID-19 заразились в общей сложности 608 тыс. человек. Из них скончались 24 309 пациентов.

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