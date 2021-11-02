Подгорица, , 18:24 — REGNUM В поликлинике Подгорицы, при транспортировке в детский ковидный центр скончался несовершеннолетний пациент, сообщает черногорское телевидение RTCG.

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В медицинском учреждении сообщили, что несовершеннолетний скончался, несмотря на усилия врачей, медперсонала и бригады скорой помощи, которые вместе работали над реанимацией.

«Поликлиника Подгорицы немедленно проинформировала Управление полиции о случившемся, и скорая помощь предложила провести вскрытие», — говорится в сообщении.

В Центре здоровья заявили, что в соответствии с Законом о правах пациентов и с уважением к семейной трагедии они не смогли предоставить более подробную информацию по этому случаю.

«Идет процедура установления медицинских фактов и обстоятельств, приведших к внезапной смерти ребенка, о результатах которой мы будем прозрачно информировать общественность», — говорится в сообщении.