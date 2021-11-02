Рига, , 18:20 — REGNUM Срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса Латвии оказывают Финляндия, Венгрия, Нидерланды и Швеция. Об этом министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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По его словам, речь идет о медицинском оборудовании, острая нехватка которого признана медучреждениями страны. Для получения оборудования Латвия воспользовалась механизмом гражданской защиты и поддержки со стороны Европейского союза, обратившись в соответствующие структуры руководства ЕС.

Так, Латвия получит от Швеции 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, а 3 ноября из Нидерландов поступят аппараты для ультрасонографии и мониторинга жизненных признаков.

Рижская больница имени Страдиня сообщила, что из Финляндии при поддержке ЕС для лечения пациентов с коронавируса были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения Латвии также сообщило, что в рамках международной помощи в Латвию было доставлено оборудование для перфузионных шприцевых насосов, которое в самое ближайшее время будет передано больницам.