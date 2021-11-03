3 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Испании продолжается реализация Закона об исторической памяти и его фактического продолжения — Закона о демократической памяти. Теперь пасть может статуя испанского военачальника Хосе Энрике Варелы, установленная на площади Пласа-дель-Рей в Сан-Фернандо. О том, как третья попытка снести памятник соратнику Франсиско Франко может увенчаться успехом, рассказывает La Razón.

Александр Тищенко, , 00:44 — REGNUM Конная статуя испанского диктатора Франсиско Франко, которая когда-то стояла в правительственном комплексе Nuevos Ministerios в Мадриде, уже 16 лет хранится на складе министерства развития страны. Теперь, похоже, настала очередь генерала Хосе Энрике Варелы, соратника молодого Франко во времена его службы в Африке и неразлучного товарища диктатора в Гражданской войне. С 1948 года его изображение верхом на лошади на площади Пласа-дель-Рей в Сан-Фернандо (Кадис) находится в одном шаге от того, чтобы быть снесённым.

Памятник генералу Хосе Энрике Варелы Fundacionyague.org

Памятник генералу Хосе Энрике Варелы Fundacionyague.org

В 2008 году уже была попытка устранить памятник, когда муниципальная комиссия, созданная для уточнения применения Закона об исторической памяти, прямо указала на эту скульптурную работу, но этот вопрос был сведён на нет оппозицией, частью граждан и представителями партии Partido Popular, которая имела в городском совете большинство вместе с Partido Andalucista. В 2016 году на пленарном заседании городского совета было одобрено предложение, выдвинутое муниципальной группой Sí se puede San Fernando, поддержанное PSOE, Ciudadanos и советником Инмакуладой Лопес, не имеющей мандата. PP проголосовала против, а PA воздержалась. Партия Podemos в Сан-Фернандо напомнила о необходимости соблюдать Закон об исторической памяти, но Варела снова остался на своём месте.

Похоже, что с третьей попытки генерал может быть окончательно перемещен в свой родной город, для которого эксперты определили «признанную художественную ценность» бронзовой работы скульптора Анисето Маринаса, которая была данью уважения жителей острова его военной карьере, оплаченной из пожертвований. Военного, названного в 1923 году Любимым сыном города, его сторонники помнят как благодетеля, но другие не забывают его ключевую роль в перевороте 1936 года в провинции Кадис и события, в которых он участвовал на решающих этапах войны, хотя позже он отличился как противник нацизма.

Анисето Маринас Julio Duque Biblioteca Digital Hispánica

В связи с реконструкцией Пласа-дель-Рей местная мэрия официально объявила о демонтаже статуи, сообщает Diario de Cádiz. Мэр Сан-Фернандо Патрисия Кавада 18 октября предоставила право возможным наследникам скульптора, который тесно связан с Лас-Навас-дель-Маркес (Авила), 15-дневный срок «для консультаций и заслушивания по делу». Решение о демонтаже было принято в связи с невозможностью связаться с семьей Маринаса, которая, как стало известно газете, не приехала в город Авила и чье нынешнее местонахождение неизвестно.

Не стоит забывать, что законодательство допускает исключения для скульптур, представляющих особый художественный интерес. Еще один момент — рельефы на основании статуи, напоминающие о победах национальной команды.

Главный герой на коне, Хосе Энрике Варела, создал свою легенду в подразделении Regulares (Регулярные туземные силы — элитное подразделение испанских вооружённых сухопутных сил на территории Африки — прим. ИА REGNUM) и был дважды награжден Орденом Военного креста Сан-Фернандо, высшей наградой армии, которая присуждается за выдающуюся храбрость, что он и доказал в сражениях при Муйресе и Румане в 1920 году и Адаме в 1921 году. Солдат, награжденный индивидуальной военной медалью в Ифермине в 1925 году, впервые был награжден Крестом военных заслуг 1-го класса с красным значком в Лараше в 1916 году. Как он сказал своему отцу, когда был еще мальчиком, «мое желание — принадлежать к элитным силам, чтобы сражаться на передовой, защищая свою страну».

Судьба его наследия в бронзе неизвестна. На данный момент мэрия острова предложила министерству обороны Испании перенести статую на военные объекты или в Военно-морской музей.