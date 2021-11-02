Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Илон Маск заявил, что контракт с Hertz о прокате электромобилей не был подписан после объявления о сделке, благодаря которому рыночная стоимость Tesla превысила $1 трлн, сообщает 2 ноября BBC.

Илон Маск (сс) jdlasica

На прошлой неделе акции Tesla подскочили на 12,6% из-за того, что компания Hertz сообщила, что заказала 100 тыс. электромобилей к концу 2022 года, и что поставки уже начались.

Однако Маск написал в Twitter: «Я хотел бы подчеркнуть, что контракт еще не подписан».

Пресс-секретарь компании Hertz по этому поводу сказала: «Как мы объявили на прошлой неделе, компания Hertz сделала первоначальный заказ на 100 тыс. электромобилей Tesla и инвестирует в новую зарядную инфраструктуру EV (электромобилей) по всему миру».

При этом руководство Hertz отказалось подтверждать наличие или отсутствие контракта с Tesla после твита Маска, указав, что не обсуждает детали своих деловых отношений.

Напомним, что сделка с Tesla, о которой идет речь, является крупнейшим в истории заказом на аренду электромобилей.