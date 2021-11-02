Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM В Ростовской области установлен рекорд по числу госпитализаций с COVID-19 с начала пандемии. В настоящее время в стационарах лечение получают пять тысяч человек. Загруженность ковидных коек с учётом дополнительно развёрнутых мест достигла почти 90%. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По данным на утро 2 ноября, лечение в донских стационарах на Дону получают 5 тысяч пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжёлом состоянии находятся 46 человек.

«На территории Ростовской области функционирует 42 инфекционных моногоспиталя общей коечной мощностью 5 732 койки в 36 муниципальных образованиях. Загруженность госпиталей остаётся высокой и составляет от 89 до 92% ежесуточно», — сказала Теплякова.

С 3 ноября в Октябрьском сельском районе начнёт работать ковидный госпиталь на 80 мест, где врачи будут оказывать в том числе хирургическую помощь ковид-пациентам.

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