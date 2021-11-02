Владикавказ, , 18:12 — REGNUM Северная Осетия скорбит по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Марзоева. Ему было 105 лет, он считался старейшим ветераном в России.

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Как отметил глава РСО-Алании Сергей Меняйло, участник Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев был «достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма». Весной 2021 года ему был вручен сертификат Книги рекордов России как самому возрастному ветерану страны.

Тимофей Марзоев участвовал в боях с фашистскими захватчиками на Кавказе, Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. За мужество, проявленное на полях сражений, он удостоен множества медалей и орденов, в том числе ордена Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией».