Ижевск, 2 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Ижевска отклонил иск бывшего кандидата в депутаты Госдумы, который требовал признать итоги выборов на двух избирательных участках недействительными. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

В исковом заявлении бывший кандидат по ижевскому одномандатному округу №34 отмечал, что выявили ряд нарушений, которые препятствовали определить достоверный результат голосования граждан. Часть нарушений территориальная избирательная комиссия Первомайского района признала, но отказалась удовлетворить соответствующие жалобы.

Бывший претендент на место Госдуме требовал признать незаконными итоги голосования на двух участках в Первомайском районе, отменить решения участковых комиссий и признать незаконными постановления об отклонении жалоб.

Суд оставил иск без удовлетворения, поскольку существенных нарушений законодательства о выборах, которые бы препятствовали определить достоверный результат голосования, выявлено не было.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем трёхдневного голосования в Ижевском одномандатном избирательном округе №34 на выборах депутатов Госдумы VIII созыва стал бывший вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин. Его поддержали 33,29% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан. Его ближайший оппонент первый секретарь комитета республиканского отделения КПРФ Владимир Бодров набрал 21,8% голосов, кандидата от партии «Справедливая Россия — За правду» дрессировщика Аскольда Запашного поддержали 10,23% участников голосования.