Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявили имя нового главного архитектора города, на эту должность назначили выходца из архитектурной «Студии 44» Павла Соколова, сына бывшего главного архитектора Ленинграда, соответствующая информация появилась 2 ноября на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА).

Gov.spb.ru Первый заместитель председателя КГА – главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 ноября председатель комитета градостроительной архитектуры (КГА) — главный архитектор Северной столицы Владимир Григорьев, который занимал этот пост с 2015 года, был назначен специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга. Однако его «вторая» должность — главного архитектора — не долго пустовало, уже 2 ноября стало известно, что она досталась потомственному архитектору, первому заместителю председателя КГА, 56-летнему Павлу Соколову.

Соколов Павел Сергеевич родился 15 мая 1965 году в Ленинграде в семье главного архитектора Ленинграда (в 1986—1992 гг., — прим. ред.) Сергея Ивановича Соколова. В 1990 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». После пять лет работал архитектором в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. Следующие десять лет посвятил работе главным архитектором проекта в Персональной творческой архитектурной мастерской под руководством своего отца.

С 2005 по 2016 года являлся заместителем директора и главным архитектором проектов в ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» (исполнитель множества проектов в Петербурге, — прим. ред.) Никиты Явейна. А с 1 ноября 2016 года занимал должность первого заместителя председателя КГА.