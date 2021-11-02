Афины , , 18:57 — REGNUM Проект законопроекта министерства юстиции с рядом поправок к уголовному кодексу и кодексу уголовного правосудия был представлен в парламент Греции 2 ноября после периода общественных консультаций и диалога. Об этом сообщает AMNA.

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Положения законопроекта были впервые представлены министром юстиции Константиносом Циарасом и заместителем министра юстиции Йоргосом Коцирасом 24 сентября. Они предлагают вводить пожизненное заключение за тяжкие преступления, такие как сексуальное насилие над несовершеннолетними. Причинение лесного пожара, в результате которого погиб по крайней мере один человек, также будет караться пожизненным заключением.

Другие преступления, за которые пожизненное заключение будет единственным возможным приговором, будут включать государственную измену, убийство, групповое изнасилование, изнасилование со смертельным исходом и грабеж со смертельным исходом. Действующее законодательство предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы.

Наказание в виде 15 лет лишения свободы будет введено за несмертельные тяжкие преступления, такие как нанесение тяжких телесных повреждений, причинение инвалидности или увечья. За особо тяжкие или тяжкие преступления минимальные условия для получения права на освобождение увеличиваются на одну пятую, что означает, что приговоренные к пожизненному заключению могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении только после отбытия 18-летнего срока наказания.

Законопроект также вводит меры, направленные на усиление защиты уязвимых социальных групп и борьбу с сексуальными преступниками.