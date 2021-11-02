Мурманск, , 18:02 — REGNUM Всего 0,51% памятников истории и культуры от общего числа объектов культурного наследия Мурманской области находятся в аварийном состоянии. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин. По его словам, это здание кинотеатра «Родина» и памятник Героям-североморцам морякам охраны водного района в городе Полярном. В отношении этих объектов выполнены мероприятия по консервации.

Мемориал «Алёша» в Мурманске Захарова Марина © ИА REGNUM

В 2020 году на сохранение объектов культурного наследия в Мурманской области было направлено 614,2 млн рублей, в том числе 344,5 млн рублей из федерального бюджета, 254,1 млн рублей из областного бюджета и 15,6 млн рублей из муниципальных средств, добавил и.о. министра.