София, 2 ноября 2021, 18:02 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли на КПП «Капитан Андреево» 761 антикварную монету и ювелирные украшения времен поздней Римской империи. Об этом 2 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Гай Юлий Цезарь был первым человеком, чьё изображение стали чеканить на римских монетах
Гай Юлий Цезарь был первым человеком, чьё изображение стали чеканить на римских монетах
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Согласно официальной информации, контрабандный товар был обнаружен в ходе досмотра грузового автомобиля, направлявшегося из Турции в Великобританию. «Помимо раритетных монет, в тайниках найдены золотые кольца, медальоны и серьги, — отмечено, в частности, в докладе болгарских пограничников. — Водитель транспортного средства задержан».

По предварительным данным, общая сумма изъятых артефактов превышает 60 000 левов ($32 тысячи). По факту транспортировки контрабандного товара возбуждено уголовное дело.

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