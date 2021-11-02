София, 2 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли на КПП «Капитан Андреево» 761 антикварную монету и ювелирные украшения времен поздней Римской империи. Об этом 2 ноября сообщила софийская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, контрабандный товар был обнаружен в ходе досмотра грузового автомобиля, направлявшегося из Турции в Великобританию. «Помимо раритетных монет, в тайниках найдены золотые кольца, медальоны и серьги, — отмечено, в частности, в докладе болгарских пограничников. — Водитель транспортного средства задержан».

По предварительным данным, общая сумма изъятых артефактов превышает 60 000 левов ($32 тысячи). По факту транспортировки контрабандного товара возбуждено уголовное дело.