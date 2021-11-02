Белгород, , 18:02 — REGNUM Свыше 370 килограммов запрещённых веществ изъято из незаконного оборота полицейскими при расследовании деятельности межрегионального преступного сообщества, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. Задержан 21 участник криминальной структуры.

Задержание

По версии следствия, сеть наркоторговцев действовала с декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Злоумышленники поставляли на территорию Белгородской и Ростовской областей оптовые партии запрещённых веществ, а затем распределяли их по другим регионам. В структуру преступного сообщества входили кураторы, перевозчики, операторы, фасовщики, вербовщики, кадровики, менеджеры, стажировщики, а также импровизированная служба безопасности и курьеры-закладчики. Статус участников мог меняться, в сети были предусмотрены «карьерное продвижение» и штрафные санкции

Задержания и изъятия наркотических средств проходили в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях. В общей сложности — свыше 370 килограммов различных наркотиков. Следствию известно о 49 эпизодах противоправной деятельности, связанных не только с незаконным оборотом наркотиков, но и контрабандой табачных изделий, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела. Всем фигурантам по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.