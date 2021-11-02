Афины , , 18:57 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу выразила приверженность Греции дальнейшему укреплению стратегических отношений с Сербией на своей встрече с сербским министром иностранных дел Николой Селаковичем. Встреча прошла в президентском особняке 2 ноября, сообщает AMNA.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

В ходе встречи был подтвержден отличный уровень двусторонних отношений между двумя странами и их растущий потенциал.

Сакелларопулу подтвердила, что Греция решительно поддерживает курс Сербии на вступление в ЕС, и напомнила, что расширение ЕС на Западные Балканы является стратегической целью, непреклонной позицией, которая была впервые выражена на саммите в Салониках в 2003 году.

Наконец, Сакелларопулу поблагодарила Селаковича за поддержку его страны во время катастрофических лесных пожаров минувшим летом.