Калуга, , 18:23 — REGNUM В Никитском храме Калуги с 1 ноября по 10 декабря реализуют проект отдела по церковной благотворительности и социальному служению калужской епархии «Молитва за медиков». В эти дни в храме будут совершаться молебны об укреплении телесных и духовных сил врачей и здравии болящих. Об этом 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Молебен об укреплении телесных и духовных сил врачей и здравии болящих Eparhia-kaluga.ru

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По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента служение первого молебна возглавил викарий Калужской епархии, епископ Тарусский, первосвященнейший Иосиф. Владыка Иосиф вознёс молитву о врачах.

«По благочестивой церковной традиции, для укрепления верующих в период эпидемий, всегда усиливалась церковная молитва за врачей и исцеление болящих. И сегодня с Вами тоже должны сугубо молиться об укреплении телесных и духовных сил врачей и здравии болящих» — отметил Иосиф.

Молебны об укреплении телесных и духовных сил врачей будут совершаться ежедневно в Никитском храме Калуги.

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