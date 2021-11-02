Калуга, 2 ноября 2021, 18:23 — REGNUM В Никитском храме Калуги с 1 ноября по 10 декабря реализуют проект отдела по церковной благотворительности и социальному служению калужской епархии «Молитва за медиков». В эти дни в храме будут совершаться молебны об укреплении телесных и духовных сил врачей и здравии болящих. Об этом 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.
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По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента служение первого молебна возглавил викарий Калужской епархии, епископ Тарусский, первосвященнейший Иосиф. Владыка Иосиф вознёс молитву о врачах.
Молебны об укреплении телесных и духовных сил врачей будут совершаться ежедневно в Никитском храме Калуги.
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