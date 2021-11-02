Москва, 2 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Минцифры РФ составило список из 99 программных продуктов, которые могут быть исключены из единого реестра российского софта. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Приложения

«В результате проверки информации о продуктах, включённых в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Минцифры выявило 56 правообладателей, сведения о которых исключены из ЕГРЮЛ. Эти компании владеют 99 программными продуктами», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что при передаче прав на продукт другому юридическому лицу, новым правообладателям программных продуктов из списка необходимо оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца.

«В противном случае вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при министерстве», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее Минцифры сообщало о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского софта, и призывало правообладателей актуализировать данные.