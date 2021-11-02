Вашингтон, 2 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Американский производитель электрокаров Tesla впервые предоставит свои зарядные сети для других электромобилей. Это отражает усилия компании по ускорению перехода мира на устойчивую энергию, сообщает 2 ноября BBC.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Компания владеет крупнейшей зарядной сетью в мире, имея более 25 тыс. зарядных станций. Для начала гигант поделится 10-тью точками в Нидерландах.

Любой электромобиль, оснащенный портом комбинированной системы зарядки (CCS), сможет подключиться к зарядке. Такие системы используются мировыми производителями, включая BMW, Mercedes-Benz, Daimler, Ford и Volkswagen.

«Мы давно хотели открыть сеть зарядок для электромобилей, не принадлежащих компании Tesla, и тем самым побудить больше водителей пересесть на электромобили», — сказал представитель Tesla.

Напомним, что в третьем квартале 2021 года Tesla продала 241 391 автомобиль, после чего рыночная стоимость компании достигла $1 трлн. Ранее этой планки достигали только Apple, Microsoft, Amazon и владелец Google компания Alphabet.