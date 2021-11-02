Тверь, , 17:54 — REGNUM Работы по дноуглублению акватории речного порта на территории особой экономической зоны «Завидово» Конаковского района Тверской области завершаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Работы ведутся в устье реки Шоша в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

В Тверской области завершают дноуглубление акватории порта в ОЭЗ «Завидово» Пресс-служба правительства Тверской области

«Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта планируется проведение целого ряда работ, в том числе по устройству причального сооружения, создании акватории порта, дноуглубления и берегоукреплению.

В Тверской области завершают дноуглубление акватории порта в ОЭЗ «Завидово» Пресс-служба правительства Тверской области

Как уточнили в пресс-службе, в основе конструкции причального сооружения — стальной шпунт. На данный момент завершены устройство шпунтовой стенки и железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении. На финальной стадии находятся дноуглубительные работы в акватории порта. Продолжается устройство инженерных сетей, подъездной автомобильной дороги, которая соединит порт с подъездом к посёлку Шоша. В настоящее время выполняется отсыпка земляного полотна и устройство асфальтобетонного покрытия.

В Тверской области завершают дноуглубление акватории порта в ОЭЗ «Завидово» Пресс-служба правительства Тверской области

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Речной порт будет рассчитан на 816 заходов судов в год и станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.