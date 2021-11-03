Мурманск, 3 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Культура» в Мурманской области открылись девять модельных библиотек и до конца 2021 года откроется ещё три новых. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. министра культуры Тимур Давлетшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Регион получил на эти цели 80 млн рублей из федерального бюджета. И.о. министра отметил, что Мурманская область также стала лидером федерального конкурса на предоставление трансфертов на создание модельных библиотек на 2022 год: поддержано семь заявок, региону предусмотрено в федеральном бюджете в 2022 году 45 млн рублей.

Тимур Давлетшин уточнил, что создание модельных библиотек возможно не только за счет федеральных средств. Так, в Мурманске в 2019 году муниципалитетом самостоятельно создана модельная библиотека (Центральная детская библиотека на ул. Беринга, 28), ещё одна сейчас в процессе модернизации (Информационный интеллект-центр на ул. К. Маркса, 29).

«Нельзя идти по пути просто ремонта стен и наполнения библиотечных фондов современной литературой. Сельская библиотека может получить истинное развитие только в том случае, если ее деятельность будет иметь индивидуальное направление развития. Каждая муниципальная библиотека, исходя из культурных, национальных или других особенностей своего села, способна определить свою социальную нишу и функции, найти свою «изюминку». Модельные библиотеки выгодно отличаются индивидуальностью и востребованностью среди населения в отличие от других сельских библиотек, похожих друг на друга, как близнецы», — отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Владимир Марин.

По итогам мониторинга доля библиотек Мурманской области, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта, составляет 47,9% от общего количества государственных и муниципальных библиотек региона (всего 67 библиотек из 140).

Напомним, нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Инициатива «Культурная среда» предусматривает модернизацию 1810 детских школ искусств, 787 модельных библиотек и 46 детских театров до 2024 года.