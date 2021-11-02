Москва, , 17:54 — REGNUM Рэпер Джиган пожаловался, что его раскритиковали пользователи Сети после выхода трека Мирона Фёдорова (известен как Oxxymiron) о конфликте с исполнителем Романом Жиганом. Владельцы аккаунтов в Twitter начали активно обсуждать эту новость 2 ноября.

Рэпер Джиган Neji007

Пользователи соцсети сначала попытались объяснить запутавшимся людям, кто такие Жиган и Джиган, однако потом это переросло в интернет-шутку. Стали появляться мемы, на которых изображены похожие люди, предметы и персонажи с подписью «Жиган Джиган».

https://twitter.com/Dr_Alice_Woods/status/1455328333282041856

https://twitter.com/teners__/status/1455246725187244032

https://twitter.com/alcoholiza/status/1455316847293837312

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Oxxymiron выпустил трек под названием «Кто убил Марка?», в котором он рефлексирует на тему конфликта с Романом Жиганом. Вместе с композицией вышел и клип на неё — в ролике показано видео десятилетней давности, на котором Жиган даёт пощёчину стоящему на коленях Фёдорову.

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