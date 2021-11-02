Чебоксары, , 17:46 — REGNUM В Чувашии смягчили ограничительные меры, расширив список учреждений, которые могут возобновить работу. Соответствующие изменения внёс в указ глава республики Олег Николаев 2 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бездомные животные Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе скорректировали о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно правкам, больные ковидом и контактные лица, которые прибывают в Россию, должны соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.

Также могут возобновить работу салоны связи и объекты по продаже зоотоваров, включая корма для животных и ветеринарные препараты. Но они смогут принимать посетителей в период нерабочих дней при наличии отдельного уличного входа в учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что предприятия общепита, спортивные и культурные учреждения продолжат обслуживать посетителей при наличии сертификата о вакцинации, либо справке об отрицательном тесте на коронавирус или документе о выздоровлении от COVID-19. По мнению руководителя региона, «как минимум до нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят».