Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Технологический гигант Yahoo последним из американских компаний перестал работать в Китае в связи с ужесточением законодательства, сообщает 2 ноября BBC.

Представители Yahoo заявили, что решение прекратить работу на материке связано со «все более сложной деловой и правовой обстановкой в Китае».

Отныне китайские пользователи поисковой системы будут видеть сообщение, что сайты компании недоступны.

При этом компания продолжит оперировать в других странах мира.

Напомним, что новость о Yahoo появилась после того, как в прошлом месяце компания Microsoft прекратила работу социальной сети для бизнеса LinkedIn в Ките, сославшись на «значительно более сложную операционную среду и более высокие требования к соблюдению законодательства».