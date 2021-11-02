Вашингтон, 2 ноября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Технологический гигант Yahoo последним из американских компаний перестал работать в Китае в связи с ужесточением законодательства, сообщает 2 ноября BBC.

Computerhoy.com Yahoo!

Представители Yahoo заявили, что решение прекратить работу на материке связано со «всё более сложной деловой и правовой обстановкой в Китае».

Отныне китайские пользователи поисковой системы будут видеть сообщение, что сайты компании недоступны.

При этом компания продолжит оперировать в других странах мира.

Напомним, что новость о Yahoo появилась после того, как в прошлом месяце компания Microsoft прекратила работу социальной сети для бизнеса LinkedIn в Китае, сославшись на «значительно более сложную операционную среду и более высокие требования к соблюдению законодательства».