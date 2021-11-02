Москва, 2 ноября 2021, 17:43 — REGNUM Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на 2022 год. Об этом сообщаетТАССсо ссылкой на данные венгерской платформы RBP.
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Согласно данным GSA Platform, «Газпром» также не стал бронировать мощности по прокачке газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа
Напомним, ранее сегодня цена на газ в Европе, по данным биржи ICE, вновь поднималась выше $850 за тысячу кубометров после падения ниже $740 за тысячу кубометров днём ранее.