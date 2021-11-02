Москва, , 17:43 — REGNUM Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на 2022 год. Об этом сообщаетТАССсо ссылкой на данные венгерской платформы RBP.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Оператор ГТС Украины на аукционе 2 ноября предложил транзитные мощности на I—III кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка» Однако по итогам аукциона эти предложения остались невостребованными.

Согласно данным GSA Platform, «Газпром» также не стал бронировать мощности по прокачке газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа на I—III кварталы следующего года. На аукционе предлагались мощности по прокачке до 89 млн кубометров в сутки.

Напомним, ранее сегодня цена на газ в Европе, по данным биржи ICE, вновь поднималась выше $850 за тысячу кубометров после падения ниже $740 за тысячу кубометров днём ранее.