Мурманск, 2 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Театрально-зрелищными организациями Мурманской области в 2019 году было продано 131 822 билета, в 2020 году — 40 425. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманск

Главная причина такого резкого сокращения — противоковидные ограничения и локдаун-2020.

Кроме того, как уточнил Давлетшин, в 2019 году культурно-досуговыми учреждениями области было продано 375 759 билетов, в 2020 году — 101 100 билетов.

Напомним, что с февраля по конец 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Мурманской области были запрещены любые массовые мероприятия.