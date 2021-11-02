Фостер-сити, , 17:42 — REGNUM Сюжетную линию в зомби-режим игры Call of Duty: Vanguard добавят лишь спустя некоторое время после релиза проекта. Об этом 2 ноября сообщает издание Game Informer.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

Разработчики отмечают, что первые элементы полноценного сюжета появятся в зомби-режиме лишь с выходом первого сезона Vanguard, старт которого запланирован на 2 декабря 2021 года. На релизе геймерам не стоит ждать никакого контента, связанного с основным сюжетным заданием.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard запланирован на 5 ноября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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