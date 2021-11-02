Москва, 2 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Президиум генсовета «Единой России» исключил депутата Госдумы Евгения Марченко из партии и рекомендовал исключить его из фракции, что повлечет лишение мандата, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Кейс Марченко» абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях Президента и миллионах наказах избирателей — недопустимо ни одному депутату «Единой России», отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится — до свидания», — сказал он.

Действия парламентария подпадают под требования устава партии, где закреплены нормы о том, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы приняла Госдумы в первом чтении 28 октября. Против госсметы выступили в КПРФ и СРЗП.