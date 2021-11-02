София, , 17:37 — REGNUM В результате автомобильной аварии на международном шоссе «Тракия» неподалеку от болгарской столицы Софии пострадали несовершеннолетний гражданин Болгарии и представитель дипломатического корпуса Турции. Об этом 2 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Согласно официальной информации, инцидент произошел утром 2 ноября, когда автомобиль турецкого консульства врезался в отбойное заграждение на 34-м километре магистрали.

«Дипломат вышел из машины для оценки ущерба, ему на помощь пришел другой водитель, оставивший в принадлежащем ему транспортном средстве малолетнего сына, — говорится в полицейском протоколе. — В этот момент в обе машины врезался микроавтобус».

В итоге ребенок получил ранения лица и был доставлен в софийскую клинику «Пирогово». Дипломат с повреждениями костей таза госпитализирован в университетский клинический центр им. Святой Анны (София).

По факту ДТП проводится расследование. Болгарские правоохранительные органы отказываются от каких-либо комментариев на эту тему.

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