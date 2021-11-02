Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Сервис Twitch запустил новую категорию контента специально для стримов с участием животных. Об этом 2 ноября сообщает издание Eurogamer.

Twitch Gage Skidmore

Категория будет называться «Животные, аквариумы и зоопарки». Как говорят представители Twitch, «это очень захватывающий способ поднять важность экологических и природоохранных проблем, с которыми сталкиваются эти существа».

Напомним, что Twitch — это платформа для проведения онлайн-трансляций. Особой популярностью она пользуется у геймеров.