Йошкар-Ола, , 17:34 — REGNUM Сотрудники Главного управления МЧС России по Марий Эл, а также других федеральных силовых структур, которые располагают соответствующим оборудованием и техническими средствами, проводят санитарную обработку социально значимых и образовательных учреждений республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальная обработка дезинфекция коронавирус -9 63.mchs.gov.ru

«Это дома престарелых, дома ветеранов, интернаты, учебные корпуса, общежития вузов. В качестве дезраствора используется раствор нашего Йошкар-Олинского предприятия «Геникс» в пропорциях, рекомендованных Роспотребнадзором», — отметил зампред правительства Марий Эл Степан Воронцов.

Указанные работы будут продолжаться до 3 ноября. Всего планируется обработать 36 социальных и образовательных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Марий Эл Светлана Булатова предлагает закрыть в регионе рестораны, кафе, бары, торгово-развлекательные центры и объекты розничной торговли, организации, оказывающие бытовые услуги. Оперативным штабом было принято решение отложить возможное ужесточение антиковидных мер до конца текущей недели. Оно будет зависеть от выполнения руководителями хозяйствующих субъектов уже действующих ограничений, в том числе пропуска посетителей только по QR-кодам, соблюдения жителями масочного режима и социальной дистанции.

Читайте также: В Марий Эл грозят объявить локдаун при несоблюдении антиковидных мер