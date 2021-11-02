Мурманск, , 17:34 — REGNUM В 2019 году 410 тыс. человек посетили музеи на территории Мурманской области, в 2020 году — 380 465 человек. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин. В связи с введенными ограничениями, направленными на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, музеи оперативно перешли на транслирование большего числа мероприятий на онлайн-платформах.

Ледокол «Ленин» в Мурманской области, ставший музеем Захарова Марина © ИА REGNUM

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Тимур Давлетшин отметил, что в соответствии с федеральным законодательством, музеем является некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Согласно данным Реестра музеев Государственного каталога, негосударственных музеев в Мурманской области нет. Все музеи, создаваемые в Российской Федерации, подлежат регистрации в Реестре музеев Государственного каталога Российской Федерации вне зависимости от организационно-правовой формы музея. Внесение сведений в реестр музеев Государственного каталога Российской Федерации осуществляется Министерством культуры Российской Федерации, добавил и.о. министра.