Кострома, 2 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Костромской области с начала 2021 года на 14,4% и 9,2% подорожали санаторно-курортные и туристические услуги. Об этом на пресс-конференции 2 ноября рассказал заместитель руководителяКостромастатаГеннадий Симонов. Цифры приводятся в сравнении сентября 2021 года к декабрю 2020 года.

Санаторий

При этом, услуги в сфере внутреннего туризма стали дороже на 9%, организация туров за рубеж — на 10%. Существенный рост показали 70% из 125 услуг, наблюдаемых статистиками. В том числе, на 9,1% подорожали перевозки пассажиров. В пределах от 5 до 7% увеличились цены на образование, присмотр за дошкольниками, бытовую помощь и медицинское обслуживание. Прежними остались цены и тарифы на обучение в вузах, консультации юристов и телевещание.

В соседней Ярославской области повышение индекса потребительских цен на санаторные и туристические услуги оказалось меньшим — в пределах 3,6%. В Ивановской области ситуация аналогична с Костромской — пребывание в профилакториях стало дороже на 15%, внутренний и внешний туризм — на 8 и 11% соответственно.