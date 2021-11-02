Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Сенат США назначил на 3 ноября голосование о том, стоит ли обсуждать возвращение закона о выборах, отмененного Верховным судом в 2013 году, сообщает 2 ноября Reuters со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

Шумер назначил процедурное голосование по закону Джона Льюиса, который республиканцы, как ожидается, заблокируют.

Законопроект, названный в честь покойного лидера движения за гражданские права и конгрессмена Джона Льюиса, предполагает, что некоторые штаты и округа должны получить федеральное одобрение, прежде чем перекраивать границы избирательных участков.

Республиканцы ране многократно блокировали попытки Шумера продвинуть более широкие законопроекты о реформе избирательной системы, которые облегчили бы голосование по почте и досрочное голосование.

Отметим, что после выборов 2021 года республиканцы и демократы предложили ряд реформ для избирательной системы США. При этом обе партии мешают продвижению законопроектов друг-друга, обоюдно высказывая обвинения в фальсификации выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы предложили законопроект, призванный помешать фальсификации выборов. Закон предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Данный законопроект был принят в нескольких штатах, но был сильно раскритикован демократами, которые пытались отменить его действие.