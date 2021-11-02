Москва, 2 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Актёр и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев снова стал отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 2 ноября.

Алексей Кортнев

https://www.instagram.com/p/CVxd9A4M2Gh/

Артист опубликовал фотографию супруги Амины Зариповой и своей дочери. «В нашей семье вчера стало на одну красотку больше!» — подписал он снимок.

ИА REGNUM напоминает, что для Алексея Кортнева ребёнок стал шестым. У него есть сын от первой жены, певицы Ириной Богушевской, и сын от телеведущей Елены Ланской. Остальные дети у него родились в браке с гимнасткой Аминой Зариповой.