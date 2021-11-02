Токио, , 17:30 — REGNUM Компании Nintendo придётся сократить производство консолей Switch на 20% из-за нехватки микросхем. Об этом 2 ноября сообщает издание Eurogamer.

Nintendo Switch OLED Пресс-служба Nintendo

Изначально компания планировала выпустить 30 млн устройств Nintendo Switch к марту 2022 года, но ей удастся достичь отметки только в 24 млн устройств. Сообщается также, что Nintendo хотела увеличить производство новой OLED-модели, но это не представляется возможным — во многом, из-за высокого спроса на консоль.

Напомним, что гибридная консоль Nintendo Switch OLED поступила в продажу 22 октября 2021 года.

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