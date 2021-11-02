Москва, 2 ноября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Российский лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate и ударный беспилотник «Орион» будут показаны в ОАЭ на авиасалоне Dubai Airshow-2021.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

Об этом 2 ноября сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника «Орион», — сказал Мантуров.

Он также сообщил, что на авиасалоне в ОАЭ будут проводиться показательные полёты российского МС-21−310 с российскими двигателями ПД-14, медицинского варианта вертолета «Ансат», а также боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.

«Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superhet-100 в бизнес-компоновке, вертолет «Ансат» и сам автомобиль», — отметил Мантуров.

Напомним, международный авиасалон Dubai Airshow пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину был впервые представлен однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate («Шах и мат»). Истребитель позиционируется как экспортный боевой самолёт, ориентированный на заказчиков из Африки, Индии и Восточной Азии.