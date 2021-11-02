Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Сообщество сербских муниципалитетов не будет создано, так как этот пункт Брюссельского соглашения вредит интересам Косово. Об этом 2 ноября заявила министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала-Шварц перед депутатами в парламенте.

Turdocs.com Косово

По ее словам, инициатива Open Balkan также вредит интересам Приштины.

«Сообщество сербских муниципалитетов и Open Balkan — это две темы, которые мы проанализировали и пришли к выводу, что они вредоносные. Мы работаем над тем, чтобы объяснить тому, кто желает нам только лучшего, почему эти темы несут вред. Сообщество создает вторую Боснию в Косово. Мы не желаем быть парализованными, как Босния. Мы не можем себе позволить реализацию вредоносных договоров», — процитировал телеканал РТС слова Гервалы.

Напомним, что Белград настаивает на полной реализации Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году. В то время как сербские власти выполнили все свои обязательства по этому документу, Приштина не желает выполнить единственного обязательства и сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, которое объединило бы муниципалитеты с сербским большинством.

Приштина утверждает, что ассоциация сербских муниципалитетов ограничила бы «суверенитет» Косово, также как Республика Сербская ограничивает возможности центральных властей Боснии и Герцеговины для принятий решений.