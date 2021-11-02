Бишкек, 2 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Всемирной таможенной организация и Управления ООН по наркотикам и преступности сегодня, 2 ноября, передали таможенной службе Киргизии спецоборудование, оргтехнику и специализированное программное обеспечение для контроля контейнерных перевозок.

Popadius Таможня

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Ранее УНП ООН и ВТамО организовали для киргизских таможенников учебные курсы с привлечением технических экспертов и программы по обмену передовым опытом с другими странами.

Также следует отметить, что благодаря Организации объединенных наций и Всемирной таможенной организация в Киргизии за последние пять лет были созданы ситуационный центр таможенной службы и две группы портового контроля — на базе центрального аппарата таможенного ведомства и юго-западной таможни.

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